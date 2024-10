Vlada in Misija GREMO o rešitvah za ohranitev in preboj avtomobilske industrije

Ljubljana, 18. oktobra - Vlada in predstavniki avtomobilske industrije so danes razpravljali o izzivih panoge. Ugotovili so, da je sektor v razmeroma dobri kondiciji in se dogovorili za ukrepe, ki mu bodo pomagali prebroditi morebitno krizo in doseči potreben inovacijski preboj. Naslednji podoben sestanek načrtujejo čez tri mesece.