Logar izstopil tudi iz poslanske skupine SDS

Ljubljana, 18. oktobra - Poslanec Anže Logar je za STA potrdil, da je poslal izstopno izjavo iz poslanske skupine SDS. Logar je sicer iz stranke izstopil pred dobrim tednom, 9. oktobra. Ob tem je napovedal ustanovitev nove stranke do konca leta in posledično morda ustanovitev nove poslanske skupine. Do tedaj pa bo v DZ deloval kot nepovezani poslanec, je napovedal.