Strateški svet GZS za jasno definicijo in financiranje aplikativnih projektov

Ljubljana, 18. oktobra - Člani Strateškega sveta GZS za raziskave, razvoj in inovacije so na današnji seji z ministrom Igorjem Papičem razpravljali o predlogu novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Opozorili so, da je treba nujno jasno definirati ter določiti razmejitev sredstev med temeljne in aplikativne projekte.