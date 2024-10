Newyorške borze uvodoma previdno

New York, 18. oktobra - Indeksi na newyorških borzah na začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP premlevajo podatke o kitajski gospodarski rasti, znižanju obrestnih mer v evrskem območju in dobičkov nekaterih podjetij, ki so bili boljši od pričakovanj.