Na Koncertu za mir bo v Mariboru ponovno zazvenela Beethovnova Deveta simfonija

Maribor, 20. oktobra - Dvesto let po tem, ko je bila na Dunaju izvedena prvič, in 12 let po tem, ko je bila nazadnje izvedena v Mariboru, bo v tamkajšnji Dvorani Union danes ponovno in kar dvakrat zazvenela Simfonija št. 9 Ludwiga van Beethovna. Na Koncertu za mir, ki bo tudi dobrodelen, jo bo izvedel 130-članski vokalno-instrumentalni ansambel s prepoznavnimi solisti.