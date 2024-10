V programu Dora opravili milijon mamografij

Ljubljana/Ptuj, 18. oktobra - Tik pred začetkom meseca ozaveščanja o raku dojk rožnati oktober so konec septembra v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk Dora opravili milijonto mamografijo. Doslej so s presejalno mamografijo od začetka delovanja Dore raka dojk odkrili pri okoli 6000 ženskah, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana.