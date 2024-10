Odbor DZ naslovil goljufive in zavajajoče prakse v agroživilski verigi

Ljubljana, 18. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na izredni seji naslovil goljufive in zavajajoče prakse v agroživilski verigi. Poslanci so se strinjali, da gre za problem, ki presega slovenske meje in zahteva sodelovanje med različnimi deležniki na vseh ravneh. Ob koncu so soglasno sprejeli več sklepov za delovanje na tem področju.