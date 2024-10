Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil četrtino odstotka

Ljubljana, 18. oktobra - Zadnji trgovalni dan na Ljubljanski borzi ta teden se je zaključil s padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta je zgubil 0,23 odstotka in se oblikoval pri 1625,25 točke. Vlagatelji so opravili za 1,97 milijona evrov poslov, nekaj več kot tretjino z delnicami Krke, ki so se sicer pocenile za več kot odstotek.