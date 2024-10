V izolski bolnišnici predstavili aktivno sobo za rehabilitacijo po možganski kapi

Izola, 18. oktobra - V Splošni bolnišnici Izola od junija deluje tako imenovana aktivna soba, v kateri bolniki po možganski kapi krepijo svoje umske in gibalne sposobnosti tudi s pomočjo navidezne resničnosti in drugih novih tehnologij. Opremili so jo v okviru čezmejnega projekta XBrain.net, danes pa so jo predstavili strokovni javnosti in novinarjem.