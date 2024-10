Rusija Ukrajini izročila več sto trupel ukrajinskih vojakov

Kijev, 18. oktobra - Iz Kijeva so danes sporočili, da so prejeli trupla 501 pripadnika ukrajinske vojske, ki so izgubili življenje v vojskovanju z ruskimi silami, večinoma na vzhodni fronti. Izmenjava zapornikov in trupel ubitih vojakov ostaja področje, na katerem Moskva in Kijev od začetka vojne v Ukrajini še vedno sodelujeta.