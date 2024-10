Na konferenci o pomenu kibernetske varnosti za podjetja

Ljubljana, 18. oktobra - Manjša podjetja bodo v prihodnjih letih močno izpostavljena nevarnosti kibernetskega napada, zato se morajo ustrezno zaščititi, so opozorili na današnji konferenci v Ljubljani. Strokovnjaki so izpostavili pomen izobraževanja zaposlenih o kibernetski varnosti, dolgoročnih strategij za odpornost pred napadi in ustreznega zakonodajnega okolja.