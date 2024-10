Britanski zunanji minister v Pekingu za konstruktivno razreševanje razlik v stališčih

Peking, 18. oktobra - Britanski zunanji minister David Lammy se je danes v Pekingu sestal s kitajskim kolegom Wang Yijem in med drugim izrazil upanje, da lahko Velika Britanija in Kitajska konstruktivno pristopita k vprašanjem, kjer se njuna stališča razlikujejo. Wang je dodal, da so odnosi med državama pred novim začetkom.