V Novem mestu mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade

Novo mesto, 18. oktobra - V novomeški Krki so danes podelili nagrade mladim raziskovalcem za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. 39 dijakom in študentom iz različnih izobraževalnih ustanov sta jih podelila predsednik uprave Jože Colarič in član uprave Aleš Rotar. Od tega je pet nagrajenih prejelo veliko Krkino nagrado, so sporočili iz družbe.