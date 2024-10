Na neformalnem zasedanju o trgovinskih odnosih EU s Kitajsko

Budimpešta, 18. oktobra - Na neformalnem zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov so razpravljali o trgovinskih odnosih EU s Kitajsko in državami ASEAN. Poudarili so, da so za odpravo oz. omilitev negativnih učinkov kitajskega gospodarskega modela ključni dialog ter usklajene aktivnosti EU in držav članic.