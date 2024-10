Sajovic na zasedanju Nata za bolj usklajen pristop do Zahodnega Balkana

Bruselj, 18. oktobra - Obrambni minister Borut Sajovic je na svojem prvem zasedanju ministrov za obrambo zveze Nato izpostavil pomen razprav o Natovih mednarodnih misijah in operacijah, zlasti misiji Kfor na Kosovu. Ob tem je poudaril potrebo po bolj usklajenem in celovitem pristopu do regije Zahodnega Balkana, so sporočili z obrambnega ministrstva.