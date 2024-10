Nemški poslanci sprejeli strožja pravila za prosilce za azil

Berlin, 18. oktobra - Spodnji dom nemškega parlamenta je danes sprejel sveženj varnostnih zakonov, ki jih je koalicija predlagala kot odgovor na avgustovski napad z nožem v Solingenu. Sveženj med drugim odvzema ugodnosti prosilcem za azil, ki so bili registrirani v drugih državah EU in so predvideni za deportacijo. Vključuje tudi prepoved nožev na javnih prireditvah.