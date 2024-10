V Metropolitanski operi opera o pesniku Lorci

New York, 21. oktobra - V Metropolitanski operi je bila minuli teden newyorška premiera predstave, ki v ospredje postavlja življenje, delo in smrt slovitega španskega pesnika Federica Garcie Lorce, ubitega med špansko državljansko vojno. Opera z naslovom Ainadamar, kar v arabščini pomeni vodnjak solz, na oder newyorške operne hiše prinaša tudi ritme flamenka in rumbe.