Zaradi obnove cestišča bo od sobote do 30. oktobra zaprta cesta Podzemelj-Dolenjci

Črnomelj, 18. oktobra - Zaradi prenove in asfaltiranja cestišča bo od sobote od 17. ure do 30. oktobra do 17. ure popolna zapora ceste Podzemelj-Dolenjci. Obvoz bo urejen po državnih cestah na relaciji Podzemelj-Gradac-Črnomelj-Dolenjci in obratno, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.