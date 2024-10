RTVS in HRT podpisala sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 18. oktobra - Predsednica uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Natalija Gorščak je na prvem uradnem obisku danes sprejela generalnega direktorja hrvaške radiotelevizije (HRT) Roberta Šveba in vodjo mednarodnega oddelka hrvaške radiotelevizije Ano Blažević. Podpisali so sporazum o sodelovanju, so sporočili z RTVS.