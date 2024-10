Slovenija BiH po poplavah zagotavlja dodatno humanitarno pomoč

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenija bo Bosni in Hercegovini po nedavnih poplavah in zemeljskih plazovih zagotovila dodatno humanitarno pomoč. Zunanje ministrstvo bo v sodelovanju s Slovensko karitas namenilo za 100.000 evrov humanitarne pomoči za naslednji mesec, s čimer bodo po navedbah ministrstva zagotovili hrano in higienske potrebščine za okoli tisoč ljudi.