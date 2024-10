Slovenski vesoljski sektor zadovoljen z udeležbo na astronavtskem kongresu v Milanu

Milano, 18. oktobra - Podjetja iz slovenskega vesoljskega sektorja, ki so se letos prvič aktivno predstavila na Mednarodnem astronavtskem kongresu v Milanu, so svojo prisotnost ocenila kot zelo uspešno. Na kongresu so imela številne priložnosti za navezovanje poslovnih stikov in mreženje, so sporočili iz agencije Spirit Slovenija.