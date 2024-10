Potrošniške organizacije svarijo pred nepoštenimi praksami industrije videoiger

Ljubljana, 20. oktobra - Evropska potrošniška organizacija (BEUC) in 22 potrošniških organizacij iz 17 držav so pri Evropski komisiji vložili pritožbo zoper nekatera vodilna podjetja v industriji videoiger, saj jim očitajo kršenje zakonodaje EU o varstvu potrošnikov. Predvsem opozarjajo na nepoštene prakse v zvezi z nakupi znotraj videoiger in t. i. premijskimi valutami.