V Španskih borcih premiera plesno-glasbene predstave Čipka, drugo tkanje

Ljubljana, 19. oktobra - V Centru kulture Španski borci bo drevi premiera plesno-glasbene predstave Čipka, drugo tkanje: V iskanju tišine. Predstava, ki nastaja na presečišču sodobnega plesa in glasbe, temelji na soavtorstvu in nedovršnosti. Ustvarja se postopoma, s prepletanjem sodelujočih, ki v spreminjajočo se obliko avtonomno tkejo svojstvene in raznolike vzorce.