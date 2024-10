Še ena pobuda za ustavno presojo referenduma o Jeku 2

Ljubljana, 18. oktobra - Na ustavnem sodišču je še druga pobuda za ustavno presojo odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o Jeku 2. Vložili so jo dve fizični osebi ter nevladni organizaciji Focus in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki menijo, da je referendumsko vprašanje sugestivno in nejasno.