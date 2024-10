Na SAZU simpozij o Alojzu Rebuli s skoraj 30 govorci

Ljubljana, 21. oktobra - V prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) bo potekal dvodnevni znanstveni posvet ob stoletnici rojstva pisatelja, akademika Alojza Rebule, ki ga s SAZU pripravlja Slovenska matica. Simpozij z naslovom Slovenec med zgodovino in nadčasnim bo vodil Brane Senegačnik, življenje in delo Rebule pa bo predstavilo skoraj 30 govorcev.