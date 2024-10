V Mariboru jubilejni 30. Mednarodni festival računalniške umetnosti

Maribor, 18. oktobra - Raznolike dogodke, kot so razstave, umetniške intervencije, zvočni performansi, delavnice in pogovori, prinaša jubilejni 30. Mednarodni festival računalniške umetnosti - MFRU, ki ga ob 19. uri slovesno odpirajo na glavnem prizorišču v Veliki kavarni na Glavnem trgu v Mariboru. Potekal bo do 27. oktobra.