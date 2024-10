Slovensko sociološko društvo podelilo društvene nagrade in priznanja

Koper, 19. oktobra - Na sociološkem srečanju v Kopru so sinoči podelili nagrade in priznanja Slovenskega sociološkega društva (SSD). Najvišje priznanje, naziv častne članice, je prejela Majda Pahor, priznanje za znanstveno delo je prejela Majda Hrženjak, za strokovno delo Inštitut 8. marec, za uveljavljanje sociologije v praksi pa Kristina Božič, so sporočili iz SSD.