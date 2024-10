Zagovornik s priporočilom za boljši predlog novele zakona o sodnih izvedencih

Ljubljana, 18. oktobra - Zagovornik načela enakosti predlaga dopolnitev predloga novele zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki je v zakonodajnem postopku. Zaradi varstva pred diskriminacijo na podlagi starosti naj se dopolni tako, da bo utemeljeno, zakaj bi sodnim izvedencem, cenilcem in tolmačem samodejno prenehal status ob dopolnitvi 75 let.