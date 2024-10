Zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine je treba oddati do konca decembra

Ljubljana, 18. oktobra - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opozarja, da upravičenci do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine lahko zahtevo za to pravico oddajo le še do konca decembra. Kdor bo ta rok zamudil, do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine ne bo upravičen, so posvarili.