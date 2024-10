Donald Trump - najbolj kontroverzen predsednik ZDA želi znova v Belo hišo

pripravil Luka Krek

New York, 25. oktobra - Kontroverzni poslovnež Donald Trump, ki je po zmagi na volitvah leta 2016 v nasprotju s pričakovanji postal predsednik ZDA, se po porazu leta 2020 vrača po drugi mandat. Že osem let igra osrednjo vlogo v ameriški politiki in kljub številnim aferam ohranja zveste oboževalce, pa tudi nasprotnike, ki so ga označili kot grožnjo za demokracijo.