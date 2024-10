Ljubljanska borza: Delnice Krke so se dopoldne pocenile za skoraj 1,50 odstotka

Ljubljana, 18. oktobra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,44 odstotka. Zaenkrat se dražijo le delnice NLB, medtem ko je k padcu indeksa močno pripomogla pocenitev delnic Krke za 1,47 odstotka. Zaenkrat so v ospredju zanimanja borznih posrednikov sicer ravno Krkine delnice.