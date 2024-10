Stanovalci denacionalizirane stavbe v Ljutomeru se morajo izseliti

Ljutomer, 18. oktobra - Najemniki stanovanj v stavbi na Prešernovi cesti 13 v Ljutomeru so dobili odpovedi najemne pogodbe z rokom izselitve do konca leta, saj denacionalizirano stavbo prodajajo. Ob opozorilih, da gre za ranljive skupine prebivalstva, so na agenciji, ki objekt prodaja, dejali, da ponujajo nadomestna stanovanja. Rok izselitve so pripravljeni podaljšati.