Calais, 18. oktobra - Ob severni francoski obali se je v četrtek zvečer potopil čoln s prebežniki, ki so skušali priti v Anglijo. Pri tem je umrl dojenček, so danes sporočile francoske pomorske oblasti. Rešili so 65 migrantov. Iskanje preostalih pogrešanih se medtem nadaljuje.