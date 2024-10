Odbor DZ za infrastrukturo skozi proračunske dokumente

Ljubljana, 18. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je kot zainteresirano delovno telo danes seznanil s predlogom proračunov za prihodnji dve leti. Člani odbora so pozdravili povečanje sredstev, a opozorili, da so se povečale tudi potrebe. Pozvali so predvsem k urejanju cestne infrastrukture kot enega od pogojev za razvoj krajev zunaj središča države.