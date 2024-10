Pristojni uradno odpirajo obnovljeno cesto med Koritnicami in Mašunom

Ilirska Bistrica, 18. oktobra - Predstavniki občine Ilirska Bistrica in ministrstva za obrambo bodo popoldne na Mašunu odprli in namenu predali obnovljeno cesto, ki pelje od vasi Koritnice do Mašuna. Prenovljena cesta bo olajšala življenje domačinom in razvoj turizma na Mašunu, ki leži v osrčju Snežniških gozdov ter je priljubljen kraj za oddih, druženje in šport.