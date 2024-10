Po neurjih v Liguriji in Toskani veliko dela za gasilce

Rim, 18. oktobra - Italijanske dežele Lombardijo, Ligurijo in Toskano so minulo noč zajela huda neurja. Močne padavine so prizadele predvsem območje okoli toskanskega pristaniškega mesta Livorno. Poročajo o smrtni žrtvi. Gasilci so morali priskočiti na pomoč številnim, ki so zaradi naraslih voda ostali ujeti v avtomobilih ali hišah.