Fiskalni svet: Vlada spet načrtuje preveč napihnjeno porabo

Ljubljana, 21. oktobra - Predloga državnih proračunov za leti 2025 in 2026, ki sta v obravnavi v DZ, po oceni fiskalnega sveta ponovno predvidevata nerealno visoko porabo. S tem se odpira prostor za neracionalno trošenje še naprej, opozarja to neodvisno posvetovalno telo vlade v oceni proračunskih dokumentov in mnenju o srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu.