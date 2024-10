Košarkarji Dallasa do prve zmage v pripravah

Dallas, 18. oktobra - Potem ko so košarkarji Dallas Mavericks brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića nanizali tri zaporedne poraze na pripravljalnih tekmah proti Memphis Grizzlies, Utah Jazz in Los Angeles Clippers, so tokrat v domači dvorani dosegli prvo zmago. Slovenski as še vedno ni zaigral, gostitelji pa so s 109:84 premagali Milwaukee Bucks.