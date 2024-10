Kopitarjevi kralji v Montrealu prekinili niz treh porazov

s podrobnostmi po celotni vesti

Montreal, 18. oktobra - Los Angeles Kings so po treh porazih le prišli do zmage v severnoameriški hokejski ligi NHL. Kralji so bili uspešni v gosteh, ko so v dvorani Bell premagali Montreal Canadiens. Kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce, zato pa je pri zmagi kraljev pomagal s podajo v izdihljajih tekme za končni izid 4:1.