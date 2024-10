Netflix kljub počasnejši rasti števila novih naročnikov presegel pričakovanja Wall Streeta

New York, 18. oktobra - Netflix je v tretjem četrtletju letošnjega leta število novih naročnikov na storitve predvajanja video vsebin povečal za 5,1 milijona, kar je 42 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Njegovi dobiček in prihodki so se kljub temu zvišali bolj od pričakovanj analitikov Wall Streeta.