Letno zasedanje IMF in Svetovne banke verjetno tudi v znamenju pričakovanja izida volitev v ZDA

pripravil dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 19. oktobra - V Washingtonu bo prihodnji teden potekalo redno letno zasedanje IMF in Svetovne banke. Zbor vodilnih svetovnih finančnikov bo potekal nekaj dni pred ameriškimi predsedniškimi in kongresnimi volitvami, ki bodo ob drugih trenutnih izzivih vse bolj razdrobljenega in negotovega sveta zelo verjetno pomembno zaznamovale pogovore.