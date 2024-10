Michel: Ameriška družba ne bo sprejela šibkosti v odnosu do ruskega režima

Bruselj, 17. oktobra - Ameriška družba ne bo sprejela nobenega znaka šibkosti do avtoritarnih režimov, kot je ruski, je spričo bojazni, da bi ZDA po predsedniških volitvah odrekle pomoč Ukrajini, danes dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Voditelji EU so sicer odločeni, da bodo še povečali podporo Ukrajini, tudi s posojilom v višini do 35 milijard evrov.