Voditelji držav EU pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu

Bruselj, 17. oktobra - Voditelji držav članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju izrazili globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu, med drugim v Libanonu, in obsodili napade na pripadnike misije ZN v tej državi (Unifil). Pozvali so tudi k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu.