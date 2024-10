Ljubljana, 17. oktobra - Košarkarji Real Madrida so se v ponovitvi finala prejšnje sezone evrolige oddolžili Panathinaikosu za poraz v Berlinu. Grki so tako doživeli drugi poraz ta teden, Španci pa so dosegli najodmevnejšo zmago v sicer slabem začetku nove sezone.