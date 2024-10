Iz sveta se vrstijo odzivi na smrt vodje Hamasa

Washington/Pariz/Berlin, 17. oktobra - To je dober dan za Izrael, ZDA in svet, je v odzivu na smrt vodje Hamasa Jahje Sinvarja danes dejal ameriški predsednik Joe Biden. Podobno je sporočila tudi demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris. V Parizu in Berlinu so medtem palestinsko gibanje pozvali, naj osvobodi talce, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani.