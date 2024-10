Ob svetovnem dnevu osteoporoze pozivi k skrbi za trdne kosti

Ljubljana, 20. oktobra - Svetovni dan osteoporoze, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Recite ne krhkim kostem. V Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije poudarjajo, da so kosti temelj dobrega počutja in samostojnosti ter da bi zanje morali skrbeti že v mladosti, ko se trdne kosti gradijo. Pri tem sta pomembni redna telesna aktivnost in uravnotežena prehrana.