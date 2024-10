Na posvetu opozorili na pomembnost zaščite kmetijskih zemljišč za prehransko varnost

Ljubljana, 17. oktobra - Slovenija mora trajno zaščiti kmetijska zemljišča, saj so temelj prehranske varnosti, za kar pa bo potrebno sodelovanje na vseh ravneh, so menili sodelujoči na današnjem posvetu. Za dosego cilja prehranske varnosti in povečanja tako kmetijskih zemljišč kot trajno zaščitenih zemljišč pa bo treba spremeniti tudi družbeno zavest.