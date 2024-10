V Šaleški dolini v pričakovanju interventnega zakona o Tešu

Velenje, 17. oktobra - Udeleženci današnjega omizja z naslovom Kaj bo s šaleško energetiko in delavci, ki je potekala v Velenju, so poudarili, da so v pričakovanju interventnega zakona o Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Osnutek zakona naj bi pristojni na velenjski in šoštanjski občini ter v Tešu in Premogovniku Velenje prejeli predvidoma v petek ali ponedeljek.