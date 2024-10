Na odboru DZ ob predlogih proračunov za leti 2025 in 2026 skrb zaradi premalo študentskih postelj

Ljubljana, 17. oktobra - Odbor DZ za izobraževanje se je danes seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 in s predlogom proračuna za leto 2026 s svojega delovnega področja. Poslanke in poslanci so v razpravi med drugim izražali skrb zaradi premalo študentskih postelj. Zanimalo pa jih je tudi, kako do zadostnega števila učiteljev.