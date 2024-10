Zaradi obnove bo več kot mesec dni zaprta cesta Poljčane-Majšperk

Majšperk, 20. oktobra - Zaradi obnove dobrih 2,5 kilometra ceste skozi naselje Globoko in Stranske Makole bo od ponedeljka do 7. decembra za ves promet zaprta državna cesta med Poljčanami in Majšperkom, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Čas predvidene popolne zapore se lahko sicer zaradi tehničnih težav ali vremenskih razmer tudi spremeni.